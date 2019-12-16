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  3. Kremlin'den çarpıcı Türkiye açıklaması

Kremlin'den çarpıcı Türkiye açıklaması

Kremlin'den çarpıcı Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket eden önemli bir güç olduğunu belirten Peskov, "Türkiye NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor" dedi.

Rusya'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Peskov, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"PUTİN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"

Trump'ın Ankara'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.

Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.

Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz" dedi.

İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.

(TRT Haber)


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