Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Gözlem noktasında işbirliği yapacağız

Azerbaycan’da varılan ateşkes anlaşmasının denetlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak komuta merkeziyle ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Peskov, ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, ise “Anlaşmaya göre Ermenistan’ın çekilmesi 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye’nin de ateşkes için gözlem noktalarında olacağı kesin” dedi.