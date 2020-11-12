12 Kasım 2020 Perşembe 00:53 | Son Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Gözlem noktasında işbirliği yapacağız
Kremlin, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. 400 Rus barış gücü askeri ise Karabağ'a ulaştı.
Azerbaycan’da varılan ateşkes anlaşmasının denetlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak komuta merkeziyle ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Peskov, ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, ise “Anlaşmaya göre Ermenistan’ın çekilmesi 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye’nin de ateşkes için gözlem noktalarında olacağı kesin” dedi.