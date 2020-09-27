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27 Eylül 2020 Pazar 18:15 | Son Güncelleme:

Kremlin: Putin ve Paşinyan görüştü

Kremlin: Putin ve Paşinyan görüştü
AA

Ermeni güçlerine sabah saatlerinde Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıların ardından sıcak çatışmalar ve diplomatik görüşmeler sürüyor. Türkiye'nin Rusya temaslarının ardından Kremlin yaptığı açıklamada Putin'in Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

AA'nın haberine göre, Kremli Putin ve Paşinyan'ın telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Görüşmede, Dağlık Karabağ’da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

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