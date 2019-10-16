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Kremlin duyurdu! Putin davet etti

Kremlin duyurdu! Putin davet etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Suriye konusunun ele alındığı görüşmede, Rus lider Putin'in Erdoğan’ı Moskova’ya davet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Putin, Erdoğan’ı gelecek günlerde çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya’ya davet etti” denildi.
Telefon görüşmesinin Türk tarafının girişimleri sonucu gerçekleştirildiği aktarılırken özellikle, Türk Ordusu ile Suriye hükümetinin silahlı kuvvetleri arasındaki çatışmaların önlenmesi gerektiği belirtildi.

İHA

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