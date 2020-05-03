Krallık Kilisesi'nden sahte ilaç skandalı! Koronaya karşı 'ilahi temizlik yağı' diye sattılar

İngiltere’de Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Kilise mensubu Rahip Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti.

‘GÜNDE 3 DOZ ALIN’

Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor. Krallık Kilisesi çalışanı, “Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.