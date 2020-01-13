Kraliyet krizi masada çözülecek! Üç kuşak Harry ve Megha için toplanıyor

İngiltere’de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın, Kraliyet ailesinin “üst düzey” üyeliğini bırakacaklarını açıklamaları sonrasında, gözlerin çevrildiği Kraliçe II. Elizabeth’ten ilk adım geldi. Kraliçe II. Elizabeth’in, Harry ve Meghan krizini çözmek için bugün ‘aile toplantısı’ yapacağı açıklandı. Aile toplantısına, Galler Prensi Charles, Cambridge Dükü William ve Sussex Dükü Harry katılacak.

GÖRÜNTÜLÜ KATILACAK

Kraliyet ailesinin üç kuşağının bir araya geleceği toplantıda, Prens Harry ve Meghan’ın aldıkları karardan geri adım atmalarını sağlamak üzere çözümler sunulabileceği belirtildi. Ailenin toplantısı, Kraliçe İkinci Elizabeth’in Sandringham’daki mülkünde düzenlenecek. Bu toplantıya Meghan, Kanada’nın Vancouver kentinden bağlanacak. Toplantı, son dönemde aile üyelerinin hepsinin bir araya geldiği ilk yüz yüze görüşme olacak. Görüşmede, genç çiftin finans ve güvenlik durumlarının da ele alınması bekleniyor.

ARTIK HARRY’YE KOL KANAT GERMEM!

Prens William, The Sunday Times’a konuştu: “Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Hayatım boyunca ona kol kanat gerdim, artık bunu yapamayacağım.”