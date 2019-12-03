Kraliyet Ailesi küçülecek iddiası

İngiliz basınında ileri sürülenlere göre annesinin önümüzdeki 18 ay içinde tahtı devretmeye hazırlandığı Prens Charles, aileyi küçültme planları yapıyor. Eğer 71 yaşındaki Prens bu iddiaları doğrulayıp aileyi küçültürse ortalıkta çok sayıda unvan sahibi üye kalmayacak. Elbette Prens Charles'ın ailesi dışında. Böylece resmi görevler üstlenen aile üyelerinin sayısı azalınca da ailenin, toplumun bazı kesimleri tarafından tepki çeken giderleri de düşecek.

Buna göre; Prens Charles tahta geçtiğinde sadece kendisi, eşi Camilla Parker Bowles, iki oğlu Prens William, Prens Harry ile onların eş ve çocukları Kraliyet Ailesi sayılacak. Diğer üyeler ise resmi görevler üstlenmeyip normal vatandaşlar gibi yaşayacaklar.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtı bırakmasından sonra yerine Prens Charles kral olacak.

Onun ardından Prens William tahta çıkacak. Sonra da sırasıyla çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louise geliyor. Prens Harry ise taht için altıncı sırada.

Bu tür bir uygulamayı geçtiğimiz ay İsveç Kralı 16. Carl Gustaf yapmıştı. Kral, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde sarayda görev üstlenmeyeceğini açıkladı. İsveç Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak Prens ya da Prenses hazretleri olarak anılmayacak. Karar, Veliaht Prenses Victoria'nın iki çocuğu Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.

İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak. Bu kararın ardından kralın iki çocuğu Prenses Madeleine ve Prens Carl Philip, babalarının yaklaşımını desteklediklerini belirten açıklamalar yaptı. İki kardeş "Çocuklarımızın ileride hayatlarına kendi istekleri doğrultusunda yön verecek olmaları güzel" yorumunu yapmıştı.