Kral'ın 'resmi metresi' sarayın sitesini çökertti

Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor. Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn mayısta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida’yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat’ı “resmi sevgilisi” ilan etmişti. Sineenat, Tayland’da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat’ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu.