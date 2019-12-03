Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7332
  • 6,3536
  • 272.293
  • 108044
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kraliçe'nin NATO liderleri resepsiyonuna Kate Middleton desteği

Kraliçe'nin NATO liderleri resepsiyonuna Kate Middleton desteği

Kraliçe'nin NATO liderleri resepsiyonuna Kate Middleton desteği

Kraliçe Elizabeth, bu akşam NATO liderleri için Buckingham Sarayı’nda bir resepsiyon verecek. Kate Middleton Kraliçe’nin yanında ev sahibi olarak hazır bulunurken, Meghan Markle resepsiyona katılmayacak.

Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın da davetliler arasında yer aldığı NATO liderleri için bugün Buckingham Sarayı’nda bir resepsiyon verecek.

Dünya liderlerinin Londra buluşmasına kraliyet ailesi adına Kate Middleton, Prens Charles ve eşi Camilla katılacak. Prens William, Kuveyt ve Umman’ı içeren Ortadoğu seyahatinde olduğu için resepsiyonda yer almayacak.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti de kraliyet görevlerini altı haftalığına durdurarak tatile çıktıkları için buluşmaya katılmayacak.     

Kraliyet kaynakları, 38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry’nin kasım ayı ortasına kadar kraliyet resmi görevlerini yerine getirdiğini ve ardından izne ayrıldığını doğruladı.  

Kraliyet çifti, Kraliçe’nin Sandringham’da her yıl verdiği geleneksel Noel aile yemeğine de katılmayacak.

Öte yandan dünya liderlerinin Londra buluşması için, Trafalgar Meydanı’nda salı günü bir protesto gösterisi planlandığı öğrenildi. İngiliz basınına göre, Trump ve NATO’ya yönelik savaş karşıtı gösteriler yapılacak.


Afra Saraçoğlu 22 oldu, doğum günü kareleri çok konuşuldu!
Çukur dizisinden Haluk Bilginer'e gönderme
Ebru Şallı hamile mi? O paylaşımı olay oldu!
Aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi yetişti
Guido Senia Şeyma Subaşı'yı aldattı mı?
<p>Türkiye İstatistik Kurumunca kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0,38

Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Albino hayvanların ilk kez göreceğiniz fotoğrafları