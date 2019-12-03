Kraliçe'nin NATO liderleri resepsiyonuna Kate Middleton desteği

Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın da davetliler arasında yer aldığı NATO liderleri için bugün Buckingham Sarayı’nda bir resepsiyon verecek.

Dünya liderlerinin Londra buluşmasına kraliyet ailesi adına Kate Middleton, Prens Charles ve eşi Camilla katılacak. Prens William, Kuveyt ve Umman’ı içeren Ortadoğu seyahatinde olduğu için resepsiyonda yer almayacak.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti de kraliyet görevlerini altı haftalığına durdurarak tatile çıktıkları için buluşmaya katılmayacak.

Kraliyet kaynakları, 38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry’nin kasım ayı ortasına kadar kraliyet resmi görevlerini yerine getirdiğini ve ardından izne ayrıldığını doğruladı.

Kraliyet çifti, Kraliçe’nin Sandringham’da her yıl verdiği geleneksel Noel aile yemeğine de katılmayacak.

Öte yandan dünya liderlerinin Londra buluşması için, Trafalgar Meydanı’nda salı günü bir protesto gösterisi planlandığı öğrenildi. İngiliz basınına göre, Trump ve NATO’ya yönelik savaş karşıtı gösteriler yapılacak.