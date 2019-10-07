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  3. Kraliçe zora gelecek yardımcı arıyor... Atlara fısıldayacak!

Kraliçe zora gelecek yardımcı arıyor... Atlara fısıldayacak!

Kraliçe zora gelecek yardımcı arıyor... Atlara fısıldayacak!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yanında çalışacak eleman aradığını duyurdu.

İşi alan kişi Buckingham Sarayı’nda çalışacak, yılda 33 gün izne çıkabilecek ve ücretsiz yemek yiyebilecek. İş tanımında “iyi bir takım oyuncusu” arandığı vurgulanırken çalışmaya hak kazanan kişinin Kraliçe’nin atlarına bakmakla yükümlü olduğu duyuruldu. Yıllık 22.400 İngiliz Poundu (yaklaşık 157.377 TL) maaşlı pozisyonla ilgili ilanda “Atlarınız dünya sahnesinde gösteri yapmaya hazır olmalı dolayısıyla yüksek standartlara ulaşmalısınız” ifadeleri yer aldı.

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