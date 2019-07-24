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Kraliçe Elizabeth, hükümeti kurma görevini Boris Johnson'a verdi

Kraliçe Elizabeth, hükümeti kurma görevini Boris Johnson'a verdi

Theresa May'in görevi bırakmasının ardından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hükümeti kurma görevini Boris Johnson'a verdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Boris Johnson'a hükümeti kurma yetkisi verdi. Böylelikle Boris Johnson, resmi olarak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Yeni başbakan Johnson'ın, kraliçenin karşısındaki rahat tavırları dikkat çekti.

MAY, KRALİÇE'NİN ÖNÜNDE EĞİLİYORDU

Eski başbakan Theresa May, Kraliçe II. Elizabeth'i görünce önünde eğilirdi. Eski gösterişli ve büyük Britanya İmparatorluğu'ndan kalma bu geleneğe göre, Britanya Kraliçesi'nin uygun bularak dizbağı nişanı takdim ettiği kişiler kendisinin önünde diz çökebiliyor.

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