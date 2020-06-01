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  3. Kraliçe 72 gün sonra görüntülendi
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:16 | Son Güncelleme:

Kraliçe 72 gün sonra görüntülendi

Kraliçe 72 gün sonra görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. 

 Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi’nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi. 

98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son resmi, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.


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