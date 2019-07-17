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  3. Krala taht bıraktıran güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ilk kez konuştu

Krala taht bıraktıran güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ilk kez konuştu

Krala taht bıraktıran güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ilk kez konuştu

Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, Kasım 2018’de Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile evliliklerinin bilinmeyenlerini anlattı. 27 yaşındaki Oksan Voevodina, Sultan 5. Muhammed’e olan samimi hislerini, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, uğruna tahttan feragat eden Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile evliliklerinin bilinmeyenlerini anlattı. Aşkı için Müslüman olan Oksana Voevodina, Kral 5. Muhammed ile tanışma hikâyeleri, aile hayatları ve birbirlerine karşı hislerine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

“BU SÖZLERİ ŞAKA SANDIM”

Kişisel Instagram hesabından bir dizi paylaşım yapan güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile 2017 yılında Avrupa’da tanıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Onunla mücevher işiyle uğraşan ortak arkadaşımız Jacob Arabo aracılığıyla tanıştım. Daha sonra beraber akşam yemeği yedik ve bana Malezya Kralı olduğunu söyledi.”

Bu sözleri şaka sandığını belirten Voevodina, “Bu sözleri şaka sandım ve ben de Moskova'nın Kraliçesi'yim diyerek şakaya karşılık verdim. Tüm akşam konuştuk ve numaralarımızı paylaştık. Bir süre sonra yeni arkadaşımın görevini haberlerden duydum.” sözlerini kullandı.

Daha sonraki süreçte iletişimi telefonla sürdürdüklerini ve her gün telefonla konuşur hale geldiklerini, bunun ardından ise tekrar yüz yüze buluşmaya karar verdiklerini anlatan Oksana Voevodina, kendisinin mankenlik anlaşmaları sebebiyle oldukça yoğun bir programı olduğundan dolayı yeni buluşmanın son derece zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

“BENİMLE BULUŞMADAN KARAR VERME”

Aralarında çok uzak mesafeler olduğunu ifade eden Oksana Voevodina, yaptığı bir anlaşma kapsamında New York’a gittiğini ve müstakbel eşinin bu karar sebebiyle oldukça üzgün olduğunu anlattı.

Kral 5. Muhammed’in kendisine “Benimle buluşmadan bir karar verme lütfen.” diye ricada bulunduğunu söyleyen Oksana Voevodina, ailesiyle birlikte Malezya’ya davet edildiğini belirtti.

“İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ”

Annesiyle birlikte Malezya’ya giden Oksana Voevodina, orada oldukça keyifli vakit geçirdiğinden bahsetti.

Kral 5. Muhammed’in kendisine ilk görüşte aşık olduğunu itiraf ettiğini anlatan Rus güzellik kraliçesi Voevodina, aşk hikâyesinin bu şekilde başladığını ve Malezya’nın artık oğlunun ana vatanı olduğunu vurguladı.

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