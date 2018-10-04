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Kral’a şantaj: Ödemeni yap yoksa gidersin

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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’i, ABD’nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını söyledi.

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Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için  düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, “Kral Salman’ı severim, ama ona dedim  ki, ‘Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada  olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun” dedi.

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