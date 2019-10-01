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Kral Selman'ın koruması sırlarıyla gömüldü

Kral Selman'ın koruması sırlarıyla gömüldü

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın bir arkadaşı tarafından vurularak öldürülmesi soru işaretlerine neden oldu.  Kral Selman cenaze törenine katılmadı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürülmesi ülkede tartışma yarattı. Suudi Arabistan’da silahla öldürme ve nefret suçlarının neredeyse hiç yaşanmadığı ve yaşanması durumunda cezanın idam olduğu biliniyor. Bu sebeple Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın öldürülmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.

KRAL CENAZEDE  YOKTU

İngiliz yayın kuruluşu The Times’ın haberine göre Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın öldürülmesinin ardından yatan sebep, Suudi Arabistan’ın politikaları ile bağlantılı olabilir. 

Tümgeneral el-Fağım’ın cenazesi Kabe’de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın ailesi ve yakın çevresi katıldı. Cenazeye 17 yıl boyunca yakın korumalığını yaptığı Kral Selman’ın katılmaması dikkat çekti.   

Cenaze töreninde, Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım’ın cansız bedeninin koyu renkli tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir cenaze geleneği olduğu öğrenildi. 

KAŞIKÇI OLAYIYLA BAĞLANTILI 

Tümgeneral el-Fağım’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli bilgilere sahip olduğu iddia ediliyor. Ülke dışında yaşayan Suudi muhalif Muhammed El Masari cinayetin ardından, geçen mayıs ayında Tümgeneral Fağım’ı, Prens bin Selman’a karşı kendisini koruması tavsiyesinde bulunduğu tweetini yeniden yayımladı ve Prens Selman’ın cinayette parmağı olduğunu öne sürdü. Masari, “Kaşıkçı cinayetindeki gibi yine sır perdesi indi. Katil neden yakalanmadı ve öldürüldü. Çünkü gerçekler ortaya çıkacaktı” dedi. 

KATİL ZANLISI DA ÖLDÜRÜLDÜ 

Suudi polisinin yaptığı açıklamada, Fağım’ın, arkadaşı Turki es-Sebti’yi Cidde’deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışma sırasında Ali’nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilmişti. Kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali’nin ise öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarılmıştı. 

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