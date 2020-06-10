Kovid-19'dan muaf tutuldu

Paris Başsavcısı Remy Heitz, Fransa hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hükümete yöneltilmesi olası suçlamalar arasında ‘gayrikasti cinayet’ ve ‘hayatı tehlikeye atmak’ yer alıyor. Heitz, halktan gelen şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmanın, ‘siyasi veya idari sorumluluğu’ belirlemeyi amaçlamadığını, ulusal makamların ‘olası cezai suçlar’ işleyip işlemediğini araştıracaklarını vurguladı. Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

80 SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dokunulmazlığa sahip olduğu için soruşturmadan muaf tutulacak. Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu. Fransız hükümetine koronavirüs konusunda danışmanlık veren kurumun başkanı Jean-Francois Delfraissy, salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı.