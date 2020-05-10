Kovid-19 Trump'ın etrafını iyice sardı

Her gün koronavirüs testi yaptıracağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın etrafındaki çember iyice daralıyor. Önceki gün yaverlerinden birinde koronavirüs saptanmasının ardından bu kez Başkan Yardımcısı Pence’in basın danışmanı Kate Miller ile Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın adı açıklanmayan asistanının da testleri pozitif çıktı. Pence’in Miller’la yakın dönemde temas etmediği bildirildi. Ivanka’nın asistanının da evden çalıştığı ve test sonucu negatif çıkan Trump ile yakın dönemde temas etmediği bildirildi.