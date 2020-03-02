Kovid-19 kuşatması

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve dünyanın tüm kıtalarına yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 994’e yükseldi. Vaka sayısı ise 87 bin 674 oldu. Çin’deki can kaybı ise son 24 saatte 35 kişinin ölmesiyle 2 bin 970’e yükseldi. Vaka sayısı ise 577 kişinin eklenmesiyle 79 bin 828 olmuş durumda.

İRAN’DA 54’E YÜKSELDİ



Çin’den sonra en çok ölümün görüldüğü İran’da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e çıktı, vaka sayısı ise 978’e yükseldi. İtalya’da ölü sayısı 29, vaka sayısı 1128; Güney Kore’de ise ölü sayısı 20, vaka sayısı 3 bin 736. Son olarak Ermenistan’da İran’dan gelen 29 yaşındaki bir yolcuda virüs tespit edildi. Böylece Bulgaristan dışında Türkiye’nin tüm sınır komşularında koronavirüs tespit edilmiş oldu. Almanya ve Fransa’da da vaka sayıları 100’ü geçti. Tayland ve Avustralya’da ilk ölümler yaşandı. Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı’nda karantinaya alınan ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü açıklandı. Tayland’da ise dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Covid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hasta öldü.

ÇOK ÇALIŞMAKTAN ÖLDÜ



Çin’de virüsle mücadele için 33 gündür mesai yapan Çinli doktor “aşırı çalışmaktan dolayı” hayatını kaybetti. Adının Cong Cinşing (Zhong Jinxing) olduğu belirtilen 32 yaşındaki doktorun Çin’in güneyinde bulunan Hong Kong yakınlarındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 33 gün aralıksız mesai yaptığı ve cuma günü yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Çin’de koronavirüsle mücadele kapsamında ölen doktor sayısı 8’e ulaştı. Daha önce koronavirüsü dünyaya duyuran ilk kişi olan 34 yaşındaki Çinli Doktor Li Vınliyan (Li Wenliang) enfekte olması sebebiyle karantinadayken hayatını kaybetmişti.

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ ERTELENDİ



Arap Birliği, Cezayir’de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu. Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda yeni oluşan koşullar nedeniyle Arap Birliği zirvesinin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söyledi.

ŞIRNAK’TA HABUR KAPISI KAPATILDI



Sağlık Bakanlığı’nca virüsle ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı önceki gün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Daha önce uzun araç kuyrukları oluşan yol boş kaldı.

‘DEVLET-VATANDAŞ İŞBİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ’



İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, KOVID-19’un Türkiye’de görülmesi durumunda, salgının devlet-vatandaş işbirliğiyle aşılabileceğini söyledi. Öztürk, “KOVID-19’un herhangi bir ilde görülmesi durumunda kişi, yetkili hastanelerde izlenecek, temas edenler izolasyona alınacak. Hasta odaklı bir çalışma yapılacak. Sağlık kuruluşlarının üzerine düşeni tek başına yapmasıyla sorun çözülmüyor. Türkiye’de kötü bir senaryonun gerçekleşmeyeceğine inanıyorum, virüsün Türkiye girmesi durumunda birkaç ilde lokal vaka olarak kalacağını düşünüyorum. Çok net görülüyor ki virüs 50 yaşından sonra öldürmeye başlıyor. Esas öldürücü etkisini de 70 yaşından sonra gösteriyor.

ÇILGIN ABD’Lİ: O KADAR DA KÖTÜ DEĞİL



Carl Goldman Japonya’da günlerce karantina altında tutulan Diamond Princess gemisindeki Amerikalı yolculardan biri. Nebraska’da karantina altında tutulan adam vürüsle verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla Washington Post gazetesine yazdı. Şimdiye dek hastalığın kendisinde yarattığı semptomları şöyle sıralıyor Goldman: “Rahatlıkla nefes alıyorum, burnum tıkalı değil, biraz göğsüm sıkışıyor ve ara ara öksürük nöbetleri geliyor. ABD’de olsam işe bile giderdim”. Tokyo’dan tahliye edilerek Nebraska Üniversitesi’ndeki karantina merkezinde tutulan Goldman, gayet yürüyebilecek durumda olduğunu anlattı.

JAPONYA’DAN 2.5 MİLYAR DOLARLIK PAKET



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyar dolarlık “acil ekonomik paket” açıkladı. Abe, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti.

PAPA KORKUTTU



Dünyada koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke olan İtalya’da Papa Francis’in de koronavirüse yakalandığı iddiası ortalığı karıştırdı. MCM News, Papa’da koronavirüs tespit edildiğini yazdı. Ancak Vatikan Roma’da planlanan 6 günlük dua seanslarını grip nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.