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Irak'ta bir çiftlikte kuş gribine rastlandı

Irak'ta bir çiftlikte kuş gribine rastlandı

Irak'ın Musul kentinde bir kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi vakasının tespit edildiği açıklandı.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamid Nayif, yaptığı basın açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Musul’da bir kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Iraklı Sözcü, vakanın yayılmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Halk arasında kuş gribi olarak bilinen Avian influenza, influenza A grubu virüslerin neden olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle seyreden bir hastalık olarak biliniyor.

(AA)


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