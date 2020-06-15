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  3. Kovid-19 aşı testi farelerde başarılı
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:47 | Son Güncelleme:

Kovid-19 aşı testi farelerde başarılı

Kovid-19 aşı testi farelerde başarılı

Biyoteknoloji şirketi Moderna, Kovid-19 aşı denemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Uzmanlar, farelere ilacı bir-iki kez ve koruyucu bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarmaya yeterli olmayacak küçük dozlar şeklinde enjekte etti. Ardından koronavirüs enfekte edildi. Deneyler, ilacın tek bir dozunun yeni virüse karşı koruma için yeterli olduğunu ortaya koydu. İlaç temmuzda insanlar üzerinde denenecek.

Dünya çapında, farklı aşılar hakkında yaklaşık 10 çalışma ‘klinik deney aşamasına’ ulaştı.

KORONA AŞISININ FİYATI 2 EURO OLACAK

Tüm dünyanın beklediği Kovid-19’a karşı aşı haberi İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca’dan geldi. Eylül ayından itibaren kesin sonuçları alacak olan firma, ABD ve Avrupa’ya aşı satış sözleşmelerini imzalamaya başladı. Pascal Soriot, aşıyı yaklaşık 2 Euro’ya satacaklarını açıkladı. 

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