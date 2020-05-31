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  3. Kovid-19 ABD'de son 24 saatte 1029 can aldı
31 Mayıs 2020 Pazar 17:02 | Son Güncelleme:

Kovid-19 ABD'de son 24 saatte 1029 can aldı

Kovid-19 ABD'de son 24 saatte 1029 can aldı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

- SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.


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