Kosove ile Sırbistan arasında gerilim tırmanıyor

Organize suç işledikleri gerekçesiyle aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda Kosovalı Sırp'ın gözaltına alınması ve Kuzey Mitrovica'da silah sesleri duyulması üzerine Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Toplantının ardında açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ordunun hazır olarak beklediğini belirterek, Kosova polisinin Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde yürüttüğü operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Polisin "savunmasız" Sırplara ateş açtığını öne süren Vucic, "Sırbistan barış ve istikrarı korumak için mücadele etmeye devam edecektir, ancak halkımızın güvenliğini sağlamak ve halkımızı korumak için de hazırız." ifadelerini kullandı.

- NATO'DAN "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

NATO bünyesindeki Kosova Gücünün basın sözcüsü Vincenzo Grasso da halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, operasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

- "SADECE SIRPLAR GÖZALTINA ALINMADI"

Bu arada, Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Zvecan, Zubin Potok, Leposavic, Kuzey Mitrovica, Güney Mitrovica, Skenderaj ve Glogovac'ı kapsadığı, ayrıca operasyonda sadece Sırpların değil, Arnavut ve Boşnakların da gözaltına alındığı belirtildi.

Kuzey Mitrovica'daki operasyonda emniyet güçlerine silahla karşılık verildiği ve polis araçlarının ulaşımını engellemek için yollara barikatlar kurulduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlara provokasyonlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Operasyonların organize suçla mücadele amacıyla yapıldığı ve tüm Kosova vatandaşlarının yararına olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltı sayısı verilmedi.

Öte yandan, sabah saatlerinde başlatılan operasyonda bir polis memurunun hafif yaralandığı, ayrıca çok sayıda silah ele geçirildiği açıklandı.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

(AA)