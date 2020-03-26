Kosova'da hükümet düştü
Son dakika haberine göre Kosova'da koalisyon hükümeti düştü.
Kosova’da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.
LDK HÜKÜMETTEN ÇEKİLMİŞTİ
Kosova devlet televizyonu RTK’nin ( Radyo Televizyon Kosovo) haberine göre LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin hükümetinden çekildiklerini açıklamıştı.
LDK (Kosova Demokratik Birlik) Partisi Başkanı Isa Mustafa, parti başkanlığı toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin liderliğinde yönetilen hükümetten çekildiklerini açıklamıştı. Mustafa, hükümetin ABD ile ilişkilerini tehlikeye atmasını sebep göstermişti.