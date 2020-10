Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi, Trakya Üniversitesi heyetini ağırladı

Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi ile bir araya gelerek Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark’ın bir benzerinin Kosova’da kurulması ve Balkanlardaki iş insanların hizmetine sunulması konularında fikir alışverişinde bulundu. Trakya Üniversitesi’nin Kosova’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin aktarıldığı ve yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı buluşmada, Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi’ye Trakya Teknopark hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, benzer bir modelin Kosova’ya kazandırılması için birlikte çalışmaya hazır ve istekli olduklarını iletti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: Tüm Bilgi ve Birikimimizi Kosova ile Paylaşmaya Hazırız

Konuşmasında, Edirne ve Trakya Üniversitesi’nin bölgedeki gücü ile ilgili bilgiler veren ve Trakya Üniversitesi’nde yaklaşık 600 Kosovalı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Türkiye ve Trakya Üniversitesi’nin dış politikasında Kosova’nın çok önemli ve özel bir yeri var. Bu doğrultuda tüm bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Kosova ile paylaşmaya hazırız. Trakya Üniversitesi, misyon ve vizyonu ile birlikte bölgede yıllara dayanan tecrübesiyle Balkanlarda çok önemli bir güce ve hakimiyete sahip. Bu güç ve hakimiyet Trakya Üniversitesi’ni, bu coğrafya için adeta Türkiye’nin sihirli bir anahtarı haline getiriyor. Trakya Üniversitesi olarak Balkanlardaki paydaşlarımıza gerek kurumumuz gerek ülkemiz adına çok önemli değerler kattığımıza inanıyor ve bugün burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki her alandaki iş birliklerimiz artarak devam edecek.” dedi.

Trakya Teknopark’ın Kosova’da kurulacak teknoparka model olabileceğini ve bu konuda tüm kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelebileceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, teknoparkları sanayileşmiş pek çok ülkede teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak görüldüğünü söyledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Teknoparkımızın Verdiği Hizmetlerin ve Sunduğu Modelin Bir Benzerini Kosova’da Hayata Geçirmek İstiyoruz”

“Kısa sürede büyük bir aşama kaydeden Trakya Teknopark, bugün 80’e yakın şirketiyle Edirne’nin ve bölgenin en büyük teknoloji üssü konumunda. Yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmesi için uygun bir çalışma ortamı sağlayan teknoparklar, üniversite-sanayi iş birliğini etkin ve güçlü kılan yerler haline geldi. Tarımdan teknolojiye her alanda, AR-GE, inovasyon ve üniversite sanayi iş birliğinin öneminin arttığı bir dönemdeyiz. Sanayiciler, üniversitelerdeki teknoparkları AR-GE merkezi olarak kullanabiliyor ve inovatif faaliyetlerini destekleyebiliyor. Trakya Üniversitesi hem araştırma hem de sanayi ile iş birliği yetkinliği bakımından öne çıkan üniversitelerden biri. Bu doğrultuda büyük hedefler belirledik. Teknoparkımızın verdiği hizmetlerin ve sunduğu modelin bir benzerini Kosova’da hayata geçirmek istiyoruz. Kosova’ya kurulacak teknoparka, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimi aktarmanın yanı sıra örnek olacak bir model oluşturabiliriz. Elimizdeki tüm imkânları Kosova için kullanmaya hazırız. Geliştirilecek ortak projeler sadece kurumlar arasında değil iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendirecektir.”

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi: Trakya Üniversitesi’nin Yaklaşımı ve Fikirleri Çok olumlu ve Memnuniyet Verici

Trakya Üniversitesi’nin, Kosova’ya yaptığı hizmetler ve başarılı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Vesel Krasniqi, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin pekişmesine çok önemli katkılar sunduğunu belirtti. Vesel Krasniqi konuşmasında, “Trakya Üniversitesi’nde çok sayıda öğrencimiz var. Bu nedenle öncelikle Trakya Üniversitesi’ne, Kosovalı öğrencilerimize sunduğu olanaklar için gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini, en zor zamanlarımız da dahil olmak üzere her zaman yanımızda hissettik. Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere her alanda en üst düzeyde olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi’nin yaklaşımı ve fikirleri çok olumlu ve memnuniyet verici. Kosova olarak her türlü iş birliğine açık ve hazırız. Teknoparklardaki potansiyeli görüyoruz. Teknopark artık Kosova için çok önemli bir gereksinim. Bu konuda ciddi bir deneyimi olan Trakya Üniversitesi ile bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz. İnanıyorum ki bu alandaki iş ve güç birliği Kosova’ya her anlamda ivme kazandıracak. Trakya Üniversitesi’nin tecrübelerinden yararlanmak bizim için çok değerli. Her zaman her konuda birlikte çalışmaya, Trakya Üniversitesi ile ortak projeler geliştirmeye hazırız. Kapılarımız Türk dost ve kardeşlerimize her zaman sonuna kadar açık. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyete bu verimli ziyaret için teşekkür ediyor, en yakın zamanda tekrar bir araya gelmeyi diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret, çalışma takviminin planlanması ve hediye takdiminin ardından sona erdi. Bir sonraki çalışma toplantısının, iki heyetin katılımı ile Kasım ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.