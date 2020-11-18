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  • Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:53 | Son Güncelleme:

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
DHA

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Osmani, bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaci'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs COVİD-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Kosova eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaci'nin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa vekil olarak atanan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani yeni tip koronavirüs COVİD-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Kosova Meclis Başkanı görevini de yürüten Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile enfekte olan bazı yakınlarıyla temasların ardından test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Osmani, yaptığı açıklamada, "Bugünlerde virüsün her yerde, her zamankinden daha yaygın, her zamankinden daha tehlikeli olduğu görülüyor. Bu nedenle, virüs riskini ve gösterilmesi gereken özeni göz ardı etmeden, bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

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