Koronayı yendi, evine dönüyor

‘Ciğerlerimde cam var gibi’ diyen koronavirüs hastası Tara Jane Langston’ın (39) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki çocuk annesi Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ederek “Önlem alın sakın şansa bırakmayın” demişti. Nefes almakta zorlandığı videoyla tanınan ve virüsle mücadelenin yüzü haline gelen genç kadın, kızlarına kavuştu. Dün taburcu olan kadın, “Kızlarımı ve eşimi görebildiğim için çok mutluyum. Bu aldığım en güzel anneler günü hediyesiydi. Hâlâ iyileşme sürecindeyim ama videoyu çektiğim zamanki halimden çok daha iyi hissediyorum. Travmatik bir zaman oldu, ama en kötüsü bitti” dedi.