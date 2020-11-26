Koronavirüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı: İnsan davranışlarını manipüle edebilir

Bilim insanları, koronavirüsün insan beyninde sosyal davranış ve duygusal düzenlemeden sorumlu olan ön singulat korteks (ACC) bölgesini etkileyerek insan davranışlarını manipüle edebileceğini belirtti.

NTV'de yer alan haberde, ABD'li bilim insanları koronavirüsün, insanların beynindeki davranış ve duygusal düzenlemeden sorumlu olan bölgeyi etkileyerek onların davranışlarını virüsün yayılmasını hızlandıracak şekilde manipüle edebileceğini öne sürdü.

New York State Universitesinden araştırmacılar, bu şekilde Covid-19 ile enfekte olan kişilerin daha sosyal bir hale gelerek, toplumdaki virüs bulaştırma katsayısını (r değeri) artırdığını öne sürdü.

"İNSANLARI SOSYALLEŞTİRİYOR"

Medical Hypotheses adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, virüsün ACC’deki saldırısıyla, insanların fiziki mesafe kurallarına ve karantina kısıtlarına uymak yerine başkalarıyla buluşma ve yakın temas kurmak için sosyal davranışlara yönlenebileceği öne sürüldü.

"ASEMPTOMATİK YAYILMANIN SEBEPLERİNDEN"

Ayrıca, bu tür davranışların genellikle semptomların ortaya çıkmadan önceki virüsün kuluçka döneminde görüldüğü belirtildi.

Bu nedenle, araştırmacılar asemptomatik yayılmanın tüm vakaların yüzde 70’ini oluşturmasının bu durumun bir göstergesini iddia etti.

HORMON SEVİYELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Çalışmanın yazarlarından Doktor Frank Ryan, corona virüsün insan davranışlarında değişikliğe neden olmak için hormon seviyelerine müdahale edebileceğini bildirdi.

Ryan, “Daha önce çeşitli virüslerin sinir sistemini etkileyerek canlıları daha sosyal olmaya iten davranışsal değişikliklere neden olduğu kanıtlandı. Yeni tip corona virüsün de hormOn seviyelerini düzenleyerek, toplumdaki bulaşma katsayısını artıracak davranış değişikliklere neden olabileceğini düşünüyoruz. Endokrin sisteminde meydana gelen herhangi bir değişiklik, davranışların farklaşmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.