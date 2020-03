Koronavirüsün aşısı yıllarca koruyacak

ABD’de hizmet veren John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan biyolog Peter Thilen, dünyada 22 binden fazla can alan koronavirüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor. Thilen, “Mutasyon oranına dayanarak, erken veriler bunun her yıl grip aşısı gibi güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor” ifadesini kullandı. Iowa Üniversitesi’nden Stanley Perlman ve Texarkana’daki Texas A&M Üniversitesi’nden Benjamin Neuman adlı iki virolog, Washington Post gazetesine virüsün nispeten kararlı göründüğünü söyledi. Uzmanlar, en erken aşının 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor.

KAN PLAZMASI YÖNTEMİ



Bununla birlikte Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’de 50 binden fazla hasta için ilk tedaviyi onayladı: Enfeksiyonu temizleyen insanlardan kan plazması. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin. Çin geçen ay hastalarını tedavi etmek için yüzyıllık yöntemi kullanmaya başladı. Denenecek tedavi yöntemi, aşıdan önceki zamanlarda grip ve kızamık salgınlarıyla savaşmak için kullanıldı ve daha yakın zamanda SARS ve Ebola’ya karşı da çalıştı.