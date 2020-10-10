Koronavirüsün 2. dalgasını yaşayan Avrupa yeniden içine kapanıyor

Avrupa’da koronavirüs vakalarındaki yükselmeler gittikçe artarken pek çok ülke salgınla mücadele için yeniden katı tedbirleri uygulamaya soktu.

Fransa: Paris’in ardından Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne’de maksimum alarm seviyesine geçiliyor. Ülke genelinde toplantılar 10 kişiyle sınırlı ve düğün gibi organizayonlar yasak.

İspanya: 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Merkezi yönetimin getirdiği serbest dolaşım kısıtlamasını yerel yönetim iptal etmişti.

İtalya: Ülke genelinde açık havada maske takmak zorunlu. Acil durum hali 31 Ocak 2021’ye uzatıldı. Bazı yerlerde lokanta bar gibi işletmeler gece yarısı kapalı ve hastane ziyaretleri yasak.

Almanya: Restoran ve kafeler saat 23:00’ten sonra kapatılıyor. Festivaller, spor karşılaşmaları ve konserlere konulan yasak yılsonuna kadar uzatıldı.

Belçika: Brüksel’deki kafeler ve barlar en az bir aylığına kapatıldı. Ülke genelinde kafe ve barlar 23.00’te, yiyecek ve içecek satan yerler 22’de kapanıyor.

ABD VE RUSYA’DA KORKUTAN ARTIŞ



Rusya’da salgının başlangıcından beri görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Rusya’da son 24 saatte görülen vaka sayısı 12 bin 126 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı vakası sayısı 1 milyon 272 bin 238’e çıktı. ABD’de ise son bir haftada başkent Washington D.C. dahil 23 eyalette vakaların artış gösterdiği kaydedildi. ABD’de 7 milyon 785 binden fazla vaka, 217 binden fazla da can kaybı mevcut.

DÜNYA GENELİNDE VAKA REKORU



DSÖ, önceki gün dünya genelinde 338 bin Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıklayarak, bunun şimdiye kadarki günlük bazda kırılan en yüksek rekor olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada Kovid-19 günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandığını belirtti. Örgütün verilerine göre, 24 saat içerisinde vakalarda 338 binden fazla artış oldu. Böylelikle dünyadaki toplam vaka sayısı 36 milyon 662 bine ulaşmış oldu. Salgında bu güne kadar 1 milyon 65 bin kişi hayatını kaybetti. Günlük vakaların büyük bir çoğunluğu ise Kuzey ve Güney Amerika (122 bin 715) ve Avrupa’da (122 bin 715) olduğu ifade edildi. DSÖ’ye göre Avrupa bölgesi şu an Hindistan, Brezilya ve ABD’den fazla vaka bildiriyor.

KÜRTAJ KARŞITI TRUMP’I ‘FETÜS’ İYİLEŞTİRMİŞ



Kürtaj karşıtlığıyla bilinen ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs tedavisinde kullanılan deneysel ilaçta, 1970’li yıllardaki bir kürtaj operasyonundan elde edilen kök hücrelerden yararlanıldığı anlaşıldı. Trump yönetiminin cenin dokusu ya da kök hücrelerinin tıbbi amaçla kullanımına karşı başından beri sert bir tavır sergiliyor. Bu konuda araştırmaların ödenekleri de azaltılmıştı.

1,8 TRİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ



Beyaz Saray yönetimi, Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlıyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, bu konuda bir görüşme yapması bekleniyor.

ASEMPTOMATİK ORANI YÜZDE 86



İngiltere’de son 24 saatte 17 bin 540 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaşıldı. Ancak ülkede yapılan son araştırmada test sonucu pozitif çıkanların yüzde 86’sının asemptomatik vaka olduğunu ortaya koydu.