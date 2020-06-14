Koronavirüsü yendi, kalpten gidiyordu: 70 yaşındaki ABD'liye 181 sayfalık fatura şoku

ABD’nin Seattle kentinde bulunan İsveç Tıp Merkezi’nde 62 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören 70 yaşındaki Michael Flor, evine gelen hastane faturasını görünce kalbine yenik düşüyordu.

Aksam.com.tr’nin Seattle Times’tan aktardığı habere göre, faturadan ziyade kitaba benzeyen 181 sayfalık bir fatura aldığını söyleyen Flor, “Gördüğümde gözlerime inanamadım, rakamları görünce az kalsın kalp krizi geçiriyordum.” dedi.

Toplamda 1 milyon 122 bin 501 dolarlık fatura alan Flor’un kaldığı sağlık merkezindeki yoğun bakım ünitesinin gecelik ücretinin 9 bin 736 dolar olduğu ve Flor’un bu ünitede 42 gece geçirdiği kaydedildi. Öte yandan, 29 günlük solunum cihazır desteğinin günlük ücretinin ise 2 bin 835 dolar olduğu bildirildi.

Hayatta kaldığı için “kendisini suçlu hissettiğini” söyleyen 70 yaşındaki Michael Flor’un, hastanede yalnızca koronavirüs tedavisi gördüğü için bu faturanın büyük bir kısmını ödemek zorunda kalmayacağı bilgisi paylaşıldı.