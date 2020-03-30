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Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'yu Twitter affetmedi

Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'yu Twitter affetmedi

Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Corona virüsü hafife alan paylaşımlarını kaldırdı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs ile ilgili bazı paylaşımlarını kaldırdı.

Koronavirüsü hafife alan aşırı sağcı Bolsonaro, iş yerlerinin kapatılması kararını eleştirmişti.

Bolsonaro’nun paylaşımlarını silen Twitter’ın, bu kararını “Yerel ya da küresel sağlık otoritelerinin tavsiyelerine karşı koyan içeriklerin kaldırılması” kuralı kapsamında aldığı belirtildi. Küresel salgına karşı yapılan bu türk paylaşımların insanların hayatını riske attığı ifade edildi.

Dünya genelinde onbinlerce ölüme neden olan koronavirüs salgınını “medyanın oyunu” ve “basit bir grip” olarak nitelendiren Bolsonaro, “Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi tedbirlere dahil edilmesin. Okulları kapatmak için neden yok” demişti.

Brezilya’da salgının en çok etkilediği Rio de Janerio ve Sao Paulo eyaletlerinde geçtiğimiz günlerde acil durum ilan edilmişti.

4200’den fazla Covid-19 vakanın görüldüğü ülkede ölü sayısı 130’u aştı.


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