Koronavirüsten 16 saniyede 1 Kişi ölüyor

Resmi rakamlara göre 1 milyon ölüm sayısını aşan koornavirüs salgını mevcut haliyle dünyada her yıl sıtmadan yaşanan ölümleri iki kat aşmış oldu. Kovid-19 ölümlerinin 500 binden bir milyona ulaşması sadece 3 ay sürdü. Reuters’in hesaplamalarına göre dünya genelinde her 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 5 bin 400’den fazla kişi ölüyor. Bu da saatte 226, her 16 saniye bir kişinin ölmesi anlamına geliyor. Bu ölümlerin yüzde 45’i ABD, Brezilya ve Hindistan’da yaşandı. Hindistan, bir günde 87 bin 500 yeni vakayla rekorun sahibi. Mevcut artış devam ederse bir süre sonra Hindistan’ın ABD’yi geride bırakması bekleniyor.

BU KEZ BÖLGESEL



Dünyada can kayıplarının yüzde 25’i ise Avrupa ülkelerinde görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, kışın salgının Avrupa’da daha da hız kazanacağı uyarısında bulundu. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri, vatandaşlarının artan protestolarına rağmen bölgesel karantinalara hazırlanıyor. İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’da ilk aşamada kısmi kısıtlamalar uygulayan merkezi ve yerel yönetimler, ekonomideki kayıpların daha da büyüyeceği endişesiyle genel karantina kararı almaktan çekiniyor.

Fransa’da son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi. Ülkede günlük olarak tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi. İspanya’da vakalarda son 3 günde 31 bin 785 artış tespit edildi. Yeni Zelanda’da ise dört gündür yeni vaka yok.

SPUTNİK V’DE YÜZDE 15’LİK YAN ETKİ VAR



Rusya’nın tescillendirerek dikkatleri üzerine çektiği Kovid-19 aşısı Sputnik V ile ilgili aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü Başkanı Alexander Gintsburg, “Aşıya hızla ulaşmak için kestirmeden gitmedik. Katılımcıların yüzde 15’inde aşının yan etkisi ortaya çıktı” dedi.

CİĞERDE İLERLEYİP TROMBOZ YARATTI



Hindistan’da 60 yaşındaki Milind Ketkar, bir aylık Kovid-19 tedavisinin sonunda beklenmedik semptomlar yaşadı. Ketkar’ın Covid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan iltihabın ven trombozuna neden olduğu ve kan damarlarını tıkadığı anlaşıldı.