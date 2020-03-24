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Koronavirüsle mücadelede kullanılacak: Akıllı yüzük önlemi

Koronavirüsle mücadelede kullanılacak: Akıllı yüzük önlemi

Koronavirüsün erken teşhisini sağlamak adına başlatılan proje kapsamında San Francisco'da 2 bin sağlık çalışanı vücutlarındaki değişimi raporlayan akıllı yüzükler takmaya başlayacak. Böylece bu kişilerin vücut ısı değişimleri dahil pek çok sağlık erisi anlık olarak izlenebilecek.

Koronavirüs ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Ancak virüse karşı tedavi ve aşı bulmak için önce onu iyice tanımamız gerekiyor. Bu da COVID-19’un en ince detayına kadar incelenmesini gerekli kılıyor.

Bu kapsamda San Francisco’daki çeşitli hastanelerin acil servislerinde çalışan en az 2 bin sağlık personeli anlık sağlık durumlarını ölçen akıllı yüzük takmaya başlayacak.

The Verge’de yer alan habere göre, bu sayede bu kişilerin vücut ısı değişimleri dahil pek çok sağlık verisi anlık olarak izlenebilecek.

Uzmanlar hergün virüs kapma tehdidi altında çalışan bu kişilerden sağlanacak verilerin incelenmesinin koronavirüse karşı erken tanıda çok kritik bir rol üstlenebileceği görüşünde.

150 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Oura Rings firmasının geliştirdiği akıllı yüzüğü dünya genelinde 150 bine yakın kişi kullanıyor. Şirket bu kişilere de benzer bir proje için çağrı yapmış durumda.

Kullanıcılarına sağlık verilerinin geçici süreliğine de olsa başkaları tarafından görüntülenmesine onay vermelerini isteyen şirket bu sayede erken tanı çalışmalarına destek olunabileceğinin altını çiziyor.

Spesifik olarak koronavirüse yönelik geliştirilmeyen akıllı yüzük üzerinden 2 bin sağlık personelinden toplanan veriler ile virüs ile mücadelede yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.

(Ntv)


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