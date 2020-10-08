Koronavirüse yakalanan Trump başkanlık münazarasına katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sanal ortamda yapılacağı duyurulan bir sonraki başkanlık münazarasına katılmayacağını duyurdu.

Trump, münazaranın sanal ortamda yapılmasının kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkanlık Münazaraları Komisyonu, 15 Ekim'de yapılacak ikinci münazaranın herkesin sağlığını korumak için sanal ortamda yapılması kararını almıştı.