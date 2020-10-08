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08 Ekim 2020 Perşembe 15:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Trump başkanlık münazarasına katılmayacak

Koronavirüse yakalanan Trump başkanlık münazarasına katılmayacak

Son Dakika Haberleri.. ABD Başkanı Trump, sağlık güvenliği nedeniyle sanal ortamda yapılacağı duyurulan 15 Ekim'deki başkanlık münazarasına katılmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal ortamda yapılacağı duyurulan bir sonraki başkanlık münazarasına katılmayacağını duyurdu.

Trump, münazaranın sanal ortamda yapılmasının kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkanlık Münazaraları Komisyonu, 15 Ekim'de yapılacak ikinci münazaranın herkesin sağlığını korumak için sanal ortamda yapılması kararını almıştı.

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