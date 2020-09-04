Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, hastaneye kaldırıldı

83 yaşındaki İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo, eski liderin önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Zangrillo daha önceki açıklamasında, ""Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti.