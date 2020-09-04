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  3. Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, hastaneye kaldırıldı
04 Eylül 2020 Cuma 10:08 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, hastaneye kaldırıldı
DHA

Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 'önlem' amaçlı hastaneye kaldırıldı.

83 yaşındaki İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo, eski liderin önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Zangrillo daha önceki açıklamasında, ""Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti. 

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