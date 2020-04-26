Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronavirüse rağmen meydanlara indiler... İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

Koronavirüse rağmen meydanlara indiler... İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

Koronavirüse rağmen meydanlara indiler... İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. 

AA'nın aktardığı habere göre, göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.


ABD'de hayatını kaybedenleri vinç yardımıyla gömüyorlar!

ABD'de hayatını kaybedenleri vinç yardımıyla gömüyorlar!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Orucun bilmediğiniz 10 faydası

İğne orucu bozar mı?