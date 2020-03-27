ABD ve Çin'den dünyayı şaşırtan görüşme! Trump ağız değiştirdi

Trump, Twitter hesabında, Şi ile yaptığı görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı ve Çin'in, Kovid-19 ile mücadelesine duyduğu saygıyı ilettiğini bildirdi.

ABD Başkanı, "Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü" de aktardı.

Şinhua ajansının haberinde de Şi'nin görüşmede, ABD'ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanının görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.

Trump, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüşmüş, iki lider Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele almıştı.

O İFADEYİ DEĞİŞTİRDİ!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "korona" ifadesi yerine "Çin Virüsü" ifadesini kullanıyordu. Trump'ın Çin Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinden sonra değiştirdiği dikkat çekti. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk günden bu yana "Çin Virüsü" ifadesini kullanan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden sonra Çin'in salgınla verdiği mücadeleyi överek ifadesini düzeltti.

AA

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