Koronavirüse aldırış etmeyen İngilizler, polisi çileden çıkardı: 4 günde 660 parti basıldı

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İngiltere’de vatandaşların sosyal mesafe ve karantina kurallarına aldırış etmeden normal yaşamlarına devam etmeleri, İngiliz güvenlik güçlerinin işini zorlaştırmaya devam ediyor.

Aksam.com.tr’nin Independent’ten aktardığı habere göre, 4 Nisan Cumartesi gününden 7 Nisan Salı gününe kadarki süre içerisinde yalnızca Manchester kentinde 494’ü ev partisi, 166’sı sokak partisi olmak üzere toplam 660 partinin basılarak dağıtıldığı açıklandı.

Düzenlenen bazı partilere DJ’lerin davet edildiğini belirten Greater Manchester polisi, kimi partilerde ise şişme trambolinler ve havai fişeklerin bile kullanıldığını kaydetti.

Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüsten dolayı yoğun bakımda bulunduğu İngiltere’de 8 Nisan itibarıyla 60 bin 733 kişiye pozitif tanı koyulurken, 7 bin 97 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.