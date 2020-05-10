Koronavirüs zengin fakir ayırmıyor: Dünyanın en zengin ülkesinde gıda kuyrukları oluştu

Refah seviyesinin yüksekliğiyle bilinen İsviçre’nin Cenevre kentinde 1000’den fazla kişi, koronavirüs salgını dolayısıyla temin edemedikleri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün boyu kuyruklarda bekledi.

Aksam.com.tr’nin Reuters’ten aktardığı habere göre, düşük geliri olan İsviçre vatandaşlarının yanı sıra kayıt dışı göçmenlerden oluşan kuyruk, cumartesi günü sabah 5’te başladı.

Erzak yardımı için kuyrukta bekleyenlerden biri olan Ingrid Berala isimli bir kişi, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Ay sonunda ceplerimiz boş kalıyor. Faturalarımızı, sigortamızı, kiramızı ödemek zorundayız. Buraya gelerek bir haftalık gıda ihtiyacımızı karşılamak istedik. Gelecek hafta ne yapacağımızı bilmiyorum.” diye konuştu.

Cenevre Dayanışma Karavanı isimli yardım kuruluşunun yöneticisi olan Silvana Matromatteo, yaşananları kendi gözleriyle görmüş olmasının çok farklı hissettirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşananları gören insanlar, gözyaşları içerisinde ‘Bunların benim ülkemde yaşanıyor olması mümkün değil’ diyor. Fakat oluyor işte. Belki de koronavirüsün her şeyi gün yüzüne çıkarmış olması iyi bir şeydir. Bu sayede ihtiyaç sahipleri için yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri gözden geçirebiliriz.”

Reuters’in haberinde, 2018 yılı rakamlarına göre 8,6 milyon nüfuslu İsviçre’de yoksul kesimde bulunanların sayısının 660 bin olduğu kaydedildi. Öte yandan, İsviçre merkezli UBS bankasının verilerine göre, Cenevre şehri “üç kişilik bir aile baz alındığında dünyada yaşamın en pahalı olduğu kentler” arasında ikinci sırada yer alıyor. Söz konusu “pahalı kentler” listesinin ilk sırasında yine İsviçre’nin Zürih kenti bulunuyor.