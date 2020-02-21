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  3. Koronavirüs hızla yayılıyor! Bu kez Lübnan'a sıçradı

Koronavirüs hızla yayılıyor! Bu kez Lübnan'a sıçradı

Koronavirüs hızla yayılıyor! Bu kez Lübnan'a sıçradı

Lübnan'da bir kadında koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu.

Orta Doğu ülkesi Lübnan'da bir kadının koronavirüs vakasına yakalandığı duyuruldu.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk koronavirüsün bir kadında tespit edildiğini duyurdu.

Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.


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