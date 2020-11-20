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  • Koronavirüs ve karantina iki İngiliz perakende devini iflasa sürükledi
20 Kasım 2020 Cuma 17:05 | Son Güncelleme:

Koronavirüs ve karantina iki İngiliz perakende devini iflasa sürükledi

Koronavirüs ve karantina iki İngiliz perakende devini iflasa sürükledi
AA

Koronavirüs salgını ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe ağır kayıplar yaşayan İngiltere'de iki dev şirket iflas etti. Önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger'ın İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger iflas etti.

AA'da yer alan habere göre, ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group’tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu.

4 BİN 750 ÇALIŞANI BULUNUYORDU

Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

Gruptan yapılan açıklamada, “Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

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