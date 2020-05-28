Koronavirüs teşvikleri büyüyor! Tatil için gelene ödeme yapacaklar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle turizmin çöküşünden büyük ekonomik kayıplara uğrayan bazı ülkeler karantinalar bitince turistleri çekmek için çeşitli düzenlemeler getirdi. Bunlar arasında, gezginlerin uçak biletinin yarısını karşılamak, müze ve etkinliklerini ücretsiz hale getirmek, vize ve pasaport işlemlerini kolaylaştırmak gibi uygulamalar bulunuyor. İşte kıyak teklifler:



ÜÇ GECEDEN BİRİ ÜCRETSİZ



İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya’da turistlerin bir otelde geçirdiği her üç gecenin biri ücretsiz olacak, müzelere giriş ücreti alınmayacak. Ayrıca ziyaretçilerin uçak bileti ücretlerinin yarısının da karşılanacağı öğrenildi.

PLAJDA ARAÇ VE GEREÇLER SERBEST



Bulgaristan’daki bazı plajlarda girişlerin yanı sıra şezlong ve şemsiye gibi olanaklar da ücretsiz olacak. Hükümet tatilleri için turistlere ödeme yapmayacak olsa da, teklif, aileleri para biriktirmelerine yardımcı olarak geri dönmeye teşvik edecek.

GÜNLÜK 1250 TL MASRAF DESTEĞİ



“Seyahate çık” kampanyası başlatacak olan Japonya, ülke içinde seyahat edeceklere günlük bin 250 lira devlet desteği sağlayacak. Konaklanacak tesisin yakınındaki restoran ve mağazalarda indirim kuponları da geçerli olacak.

BEDAVA MOTEL KONAKLAMALARI



Meksika’da Cancun tatil köyleri, turistlere ücretsiz otel konaklamalar sunmayı amaçlıyor. Cancun Oteller Birliği’ne göre, yeni sezonda ziyaretçilere “Cancun’a Gel 2 × 1” teklifi yapılacak. Yerel basında çıkan haberlere göre, her iki ücretli gece için iki ücretsiz gece hediye edilecek, uçak biletinde indirim yapılacak.