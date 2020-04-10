Koronavirüs sonrası karantinadan çıkan Çin'de evlilik patlaması!

Koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’da bu hafta yasakların kalkmasının ardından karantinada haftalar geçiren çiftler adeta evlilik için sıraya girdi. Vuhan’da evlilik başvurusu önceki aylara göre rekor kırdığı belirtildi. Dünyaca ünlü sanal alışveriş sitesi Alibaba’nın alt markası olan Alipay, evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu.