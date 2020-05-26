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  3. Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti
26 Mayıs 2020 Salı 19:13 | Son Güncelleme:

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 400 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 402 bin 240 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (467 bin 134), İspanya (196 bin 958), Almanya (162 bin), Brezilya (153 bin 833), İtalya (144 bin 658), Rusya (131 bin 129), Türkiye (120 bin 15), İran (109 bin 437), Çin (78 bin 277) ve Fransa (65 bin 199) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 634 bin 586'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 350 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.


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