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Koronavirüs salgını üst düzey yetkilileri işinden etti

Koronavirüs salgını üst düzey yetkilileri işinden etti

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aşarken salgının çıkış noktası Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde, üst düzey yetkililer görevlerinden alındı.

Çin resmi basınında çıkan haberlerde, Hubey Sağlık Komisyonu'ndan sorumlu Çin Komünist Partisi Sekreteri Cang Cin ve Komisyon Başkanı Liu Yingzi ile yerel Kızılhaç yetkilisi Cang Çin'in görevlerine son verildi.

Cang ve Liu'nin yerine Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vang Hışıng'in atanacağı belirtildi.

Bu arada Pekin'deki üst düzey yetkili Çın Yişin'in salgının kontrol altına alınmasına rehberlik etmek amacıyla Wuhan'a gönderildiği kaydedildi.

Üst düzey yetkililerin görevlerinden alınmalarının yanı sıra Çin Komünist Partisi tarafından cezalandırılabileceği ifade ediliyor.

Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 1016 olmuş, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükselmişti. Can kaybının 974'ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanmıştı.

(AA)


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