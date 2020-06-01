Koronavirüs salgını kan ticaretini canlandırdı! Mililitresi 1000 $

Antikor testleri, bir kişinin hastalığı atlatıp atlatmadığını belirlemeye imkan kılıyor. Bu testlerin özellikle salgın sonrası normalleşme sürecine giren ülkelerde çok talep göreceği düşünülüyor. Tıbbi teşhis kitleri üreten firmalar ise araştırmalarında kullanmak üzere Kovid-19 geçirmiş hastaların plazmasına ihtiyaç duyuyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre kan ticaretindeki aracılar, söz konusu plazmalar için mililitre başına 1000 dolar veya daha fazla talep edebiliyor.

TALEBE YETİŞEMİYOR



Normalde özel sektörde yapılan kan ticaretinde plazma örneklerinin fiyatı, hastalığın ne kadar ender olduğuna göre belirleniyor. Ancak Kovid-19 için talebin yüksek olması fiyatların da artmasına neden oluyor. Özel kan bağış merkezleri talebe yetişemezken, antikor testi üreten firmalar da Kovid-19 geçirmiş hastalardan gönüllü olarak bağış yapmalarını rica ediyor.

ALMANYA’DA KİŞİ BAŞI 500 EURO



Almanya’da bir özel kan bağış merkezi ise, Heidelberg ve Münih’te bulunan merkezlerinde Kovid-19’dan iyileşmiş kişilerden ücret karşılığında kan topluyor. 650 ila 850 mililitrelik plazma için hastalara yaklaşık 500 euro ödeme yapan merkez, Almanya’da hastalığın yayılma hızının azalmasıyla bağış verenlerin de azaldığını açıklıyor.