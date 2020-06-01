Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8173
  • 7,5822
  • 381.116
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronavirüs salgını kan ticaretini canlandırdı! Mililitresi 1000 $
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:30 | Son Güncelleme:

Koronavirüs salgını kan ticaretini canlandırdı! Mililitresi 1000 $

Koronavirüs salgını kan ticaretini canlandırdı! Mililitresi 1000 $

Koronavirüs salgını kan ticaretini canlandırdı. Antikor testi üretmek isteyen şirketler, Kovid-19'u atlatmış hastaların bir mililitrelik kanı için bin dolara kadar ücret ödeyebiliyor.

Antikor testleri, bir kişinin hastalığı atlatıp atlatmadığını belirlemeye imkan kılıyor. Bu testlerin özellikle salgın sonrası normalleşme sürecine giren ülkelerde çok talep göreceği düşünülüyor. Tıbbi teşhis kitleri üreten firmalar ise araştırmalarında kullanmak üzere Kovid-19 geçirmiş hastaların plazmasına ihtiyaç duyuyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre kan ticaretindeki aracılar, söz konusu plazmalar için mililitre başına 1000 dolar veya daha fazla talep edebiliyor.

TALEBE YETİŞEMİYOR

Normalde özel sektörde yapılan kan ticaretinde plazma örneklerinin fiyatı, hastalığın ne kadar ender olduğuna göre belirleniyor. Ancak Kovid-19 için talebin yüksek olması fiyatların da artmasına neden oluyor. Özel kan bağış merkezleri talebe yetişemezken, antikor testi üreten firmalar da Kovid-19 geçirmiş hastalardan gönüllü olarak bağış yapmalarını rica ediyor. 

ALMANYA’DA KİŞİ BAŞI 500 EURO

Almanya’da bir özel kan bağış merkezi ise, Heidelberg ve Münih’te bulunan merkezlerinde Kovid-19’dan iyileşmiş kişilerden ücret karşılığında kan topluyor. 650 ila 850 mililitrelik plazma için hastalara yaklaşık 500 euro ödeme yapan merkez, Almanya’da hastalığın yayılma hızının azalmasıyla bağış verenlerin de azaldığını açıklıyor.


Yunanistan'da çirkin provokasyon!
Fenerbahçe, Filip Novak ile anlaştı
Trump, ANTIFA'yı 'terör örgütü' ilan etti
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. hakkında karar verildi
Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede...
Beyaz Saray önünde tansiyon yükseldi!

Beyaz Saray önünde tansiyon yükseldi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

54 günde tamamlandı! Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün hizmete giriyor

Koronavirüs doğal hayatı nasıl etkiledi?