Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronavirüs Rus kabinesine sıçradı... Başbakandan sonra bir bakanın daha testi pozitif çıktı

Koronavirüs Rus kabinesine sıçradı... Başbakandan sonra bir bakanın daha testi pozitif çıktı

Koronavirüs Rus kabinesine sıçradı... Başbakandan sonra bir bakanın daha testi pozitif çıktı

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Yakuşev ve bakan yardımcısı Volkov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Yakuşev'in şehir hastanelerinin birinde doktorların gözetimi altında tedavi göreceği belirtilen açıklamada, bakanlık görevine, bakan yardımcılarından Nikita Stasişin'in vekalet edeceği kaydedildi.

Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.

Ülkede vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı da 1169'a yükselmişti.


Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist yakalandı

Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist yakalandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karantinada yapılan kötü saç kesimleri sosyal medyaya damgasını vurdu

Harekata hazırlık eğitimleri Ege Denizi'nde yapıldı