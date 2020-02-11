Koronavirüs prangası! Bir aile eve zincirlendi

Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni ismi ‘yeni koronavirüs zatürreesi’ (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong’da olmak üzere 910’a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 40 bin 613’e ulaştığını belirtti. Açıklamada, durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi. Son 24 saatte 97 kişinin ölümüyle en yüksek can kaybı yaşanırken, 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı. Avrupa Birliği sağlık bakanlarının, salgının görüşmek için 13 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.

‘EVİNİZ TECRİT ALTINDA’

Sosyal medyada paylaşılan video infial yarattı. Görüntülerde, kapının önündeki adam, “Evinizin tecrit altında olduğunu duyurmak için buradayız. Lütfen bizimle işbirliği yapın. Sizi evinize kilitlemek zorundayız, kapınızı zincirleyeceğiz” dedi. Evin içindeki adam, “Hayati bir durumda bile kapıyı açamayacak mıyım?” sorusunu yönelttiğinde adam, “Acil bir durum olması durumunda, üç anahtar buraya bırakıyoruz, yardım istersiniz. Siz evde kendinize iyi bakın, hükümet de dışarıda sizinle ilgilenecek. Kurala uymayan herkes hakkında dava açılacak” cevabını veriyor.