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  3. 'Koronavirüs' paniği sürüyor: İlk kez Çin dışında bir ülkede can aldı!

'Koronavirüs' paniği sürüyor: İlk kez Çin dışında bir ülkede can aldı!

'Koronavirüs' paniği sürüyor: İlk kez Çin dışında bir ülkede can aldı!

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

AA


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