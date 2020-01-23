Koronavirüs paniği artıyor

Çin’in Wyhan bölgesinde ortaya çıkan yeni korona virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye, etkilenenlerin sayısı da 440’a çıkarken, virüsün mutasyona uğraması ve salgının daha da yayılması ihtimali tartışılıyor. Çinli yetkililer, son olarak ABD’ye de sıçrayan virüse karşı önlemlerin açıklandığı basın toplantısında ‘mutasyon’ uyarısında bulundu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, Li Bin, “Virüs mutasyona uğrayabilir ve bu da virüsün yayılma riskini daha fazla artıracaktır” dedi. Virüs Çin dışında şimdiye kadar Avustralya, Güney Kore, Japonya, Tayland ve ABD’de görüldü. Pekin’den yapılan açıklamada, virüsün solunum yolundan bulaştığı ve salgını önlemek için ‘çok kritik bir aşamada’ olunduğu ifade edildi. Virüsün ilk görüldüğü 11 milyon nüfuslu Wuhan’a giriş ve çıkışlar durduruldu, geleneksel yeni yıl kutlamaları iptal edildi.

SARS İLE YÜZDE 80 BENZER

25 Ocak’ta başlayacak yeni yıl tatilinde milyonlarca insan yolculuk edeceği için Asya ülkeleri dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde salgının önüne geçmek için önlemler alınıyor. Havalimanlarında, yolcuların vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor. Rusya’da yolcular termal kameradan geçirliyor, Hong Kong’da tren ve terminaller sürekli siliniyor, İtalya’da pek çok yere uyarı levhaları asıldı. Kuzey Kore önlem olarak, sınırlarını tüm turistlere kapattığını açıkladı. Virüsün belirtileri klasik solunum yolu rahatsızlıklarıyla oldukça benziyor.

Öncelikle Çin’in Wuhan şehrinde görülen virüsün birkaç hafta içinde 6 ülkeye yayılması endişe yarattı.

ATEŞLE BAŞLAYIP ÖLÜME GÖTÜREBİLİR

Virüs, ilk aşamada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığına neden olurken ilerleyen safhalarda zatürree, böbrek yetmezliği ve ölüme neden oluyor. Öte yandan Çin’in gerçek rakamı gizlediği öne sürüldü. Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısının geçmişte binlerce can alan SARS virüsüyle ile %80 örtüştüğünü söyledi.

Virüsün görülmediği bazı ülkelerde bile uluslararası hat yolcuları detaylı taramalardan geçiriliyor.

DSÖ: ETLERİ VE YUMURTALARI İYİCE PİŞİRİN

Dünya Sağlık Örgütü alınacak küresel önlemleri belirlemek için dün Cenevre’de acil olarak toplandı. Toplantı öncesinde örgüt tarafından açıklanan tedbirler ise şöyle:

Öksüren ve hapşıran insanlardan uzak durun.

Hastalıktan korunmak için maske kullanın.

Özellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelerde hayvanlarla temas etmeyin.

Hijyen kurallarına dikkat edin.

İnsandan insana da bulaşabilen virüsün semptonlarını görürseniz en yakın hastaneye başvurun.

Canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakının.

Etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmeli.

TÜRKİYE’DE RİSK YOK AMA TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ve 5 ülkede tespit edilen koronavirüs salgınına ilişkin, “Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu değil” dedi. Türkiye’nin hangi önlemleri alacağıyla ilgili Koca, “Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya ilişkin tedbirlerini hemen devreye sokuyoruz, havaalanlarında denetleme merkezleri ve karantina odalarımız var. Gelen hastaların ateş, öksürük ve nefes güçlüğü olması durumunda sağlık ekibi hemen denetliyor, riskli bir hastayı da karantina odamıza alıp özel ambulansla hastaneye götürüyoruz” dedi.

7/24 TERMAL TAKİP SİSTEMİ

“Şu anda yakın irtibatta olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama bu anlamda da bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüz de 7/24, hem liman hem de havaalanında yakın takip içerisinde. Özellikle Çin’den gelen bütün yolcular yakın takip altında” diye konuştu.

GRİBE KARŞI EN BASİT ÖNLEMLER

Koca, “Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı” dedi. Özellikle 5 yaş altı çocukların ve 65 yaş üstü erişkinlerin, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin risk taşıdığını ifade eden Koca, aşının önemine de dikkat çekti. Koca, vatandaşlardan bu dönemde, kalabalık ortamlardan ve gripli hastalardan uzak durmalarını isteyerek istirahat ve bol sıvı tüketmenin önemine işaret etti. Gripli çocuk veya erişkinlerle temastan kaçınılması, el hijyenine önem verilmesi gerektiğini belirten Koca, ilk 48 saatin önemli olduğunu ve bu süre zarfından hekime giderek antiviral ilaçların alınması gerektiğini vurguladı.

EN KÖTÜSÜ TRANS YAĞLAR

Obezite ve kalp gibi pek çok hastalığın nedeni olarak görülen trans yağların tamamen yasaklanmasına ilişkin bir çalışmaları olduğunu belirten Koca, “Özellikle yüzde 2’yi geçmemesi şeklinde bir mevzuatımız var. AB ülkelerinde 2021 yılının Nisan ayına kadar yasaklanıyor. 2023 itibarıyla da DSÖ yasak getirecek. Bu konuda bizim de teknik bir çalışmamız var. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir” ifadesini kullandı. Koca, Dr. Mehmet Öz’ün “kahvaltı yapmayın” açıklamasıyla ilgili olarak “Önemli bir beslenme kaynağı. Özellikle çocuklar için dikkat ve zihin açıcı olma özelliği var.” dedi.